Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilerde suyun yaşam için vazgeçilmez bir kaynak olduğu bilincini geliştirmek, su tasarrufu konusunda duyarlılık oluşturmak ve sürdürülebilir gelecek anlayışını erken yaşta kazandırmak amacıyla düzenlenen "Su Varsa Gelecek Var" temalı yarışmaların ödül töreni gerçekleştirildi.

Bursa ili genelindeki resmî ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarını kapsayan yarışmalarda, okul, ilçe ve il düzeyinde oluşturulan seçici kurulların özgünlük, tema uygunluğu, yaratıcılık, anlatım gücü ve teknik yeterlilik ölçütlerine göre yaptığı değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, desteklerinden dolayı Korusu'ya teşekkürlerini ileterek geçen yıl Bursa'da yaşanan planlı ve plansız su kesintilerini hatırlattı. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirten Çokgezer, israfın önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Okullardaki kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik bir farkındalık hesabı paylaşan Çokgezer, çocukların suyun önemini anlayabilmesi adına bu tür yarışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. Çokgezer, gelecek nesillerin israf noktasında bilinçlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu tür yarışmalarımız, çocuklarımızın da israf noktasında bilinçlenmesine vesile olur." dedi.





Buluşmada söz alan Korusu Doğal Kaynak Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, anlamlı bir projeye sponsor olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek dünyadaki su kaynaklarının sadece yüzde 2,5'inin tatlı su olduğuna ve bunun da oldukça sınırlı bir kısmının ulaşılabilir noktada bulunduğuna dikkat çekti. 2030'da su kıtlığı, 2050'de ise su yokluğuna doğru giden bir süreçle karşı karşıya kalındığını ifade eden Öztürk, "Kişi başı yıllık 1300 metreküp suyumuz var ve su stresi yaşayan ülkeler sınıfındayız aslında şu anda. Bu anlamda daha ilkokul çağlarından, anaokulundan başlayarak bu tasarruf bilincinin sağlanmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Korusu Doğal Kaynak Suyu firması desteğiyle yarışmaların birincilerine dizüstü bilgisayar, ikincilerine tablet, üçüncülerine ise akıllı saat takdim edildi. İlkokul düzeyinde şiir kategorisinde Mehmet Emir Rüştü (İnegöl TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu), resim kategorisinde Melis Derin Şener (Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulu); ortaokul düzeyinde resim kategorisinde Cüneyt Mete Şener (Osmangazi Hacı Hacer Çağlar Ortaokulu), öykü yazma kategorisinde Yusuf Talha Bilgin (Yenişehir Yusuf Ateş AİHL) ve afiş-slogan kategorisinde Perihan Öztürk (Yıldırım Mümin Gençoğlu 2 Ortaokulu) birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Program, su tasarrufu bilincinin tüm okullarda yaygınlaştırılması hedeflerinin özetlenmesi ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ÖDÜL ALAN TÜM ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

İlkokullar Arası Şiir Yarışması:

1. Mehmet Emir Rüştü (İnegöl TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu)

2. Betül Aksakal (Gemlik Ayşe Ziver Karataş İlkokulu)

3. Beyzanur Demirhan (Nilüfer Canaydın İlkokulu)

İlkokullar Arası Resim Yarışması:

1. Melis Derin Şener (Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulu)

2. Irmak Demir (Gemlik Mehmet Akif Ersoy İlkokulu)

3. Emine Özkan (Orhaneli Fevzipaşa İlkokulu)

Ortaokullar Arası Resim Yarışması:

1. Cüneyt Mete Şener (Osmangazi Hacı Hacer Çağlar Ortaokulu)

2. Nermin Elhamdan (Yıldırım Emek Ortaokulu)

3. Çağla Argi (Mustafakemalpaşa Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu)

Ortaokullar Arası Öykü Yazma Yarışması:

1. Yusuf Talha Bilgin (Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi)

2. Arda Üçkardeş (İnegöl M. M. Samda Ortaokulu)

3. Meryem İdil Akpınar (Osmangazi Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulu)

Ortaokullar Arası Afiş ve Slogan Yarışması:

Perihan Öztürk (Yıldırım Mümin Gençoğlu 2 Ortaokulu)