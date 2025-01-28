Gebze Belediyesi’nin hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde verilen robotik kodlama, yazılım ve genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarındaki eğitimlere katılan gençler, Türkiye’nin önemli bilişim üssü olan Bilişim Vadisi gezisine katılarak, incelemelerde bulundu. Görevli eğitimciler eşliğinde Bilişim Vadisi’nde sürdürülen bilimsel çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi alan Güzide Gençlik Merkezi’nin başarılı gençleri inceleme gezisi için merkez yetkililerine teşekkür etti.

Ayrıca, Güzide Gençlik Merkezi’nde derslerin yanı sıra sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor.