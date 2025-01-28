Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Uludağ’ın alan yönetimi danışman kurulunda yokuz. Nasıl bir iştir? Nasıl bir alan yönetimidir bilemiyorum. Yetkisi çok fazla. Tamamen bir belde belediyesi gibi. Bize ait otoparklar vardı, özel şirkete verdiler. Problem oldu. Sizlere de gelen şikayetler oldu. Aşağıda yolcuları bırakıyorlar. Otobüs gönderdik. Otobüsünüzü çekin dediler. Sayın Valimiz bize bu konuda destek oldu. Alan yönetiminin bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini, Büyükşehir olarak danışman kurulunda olmamız gerekiyor. Uludağ gibi, Bursa’nın markası olan bölgede Büyükşehir‘in yer alması zorunludur.“ ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT