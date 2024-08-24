Üç dönem boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) milletvekili seçilen Arzu Erdem, partisinden istifa ettiğini açıkladı. 25, 26 ve 27. dönemlerde milletvekilliği görevini yürüten Erdem, yaptığı açıklamada, "MHP üst kurul delegeliği ve parti üyeliğimden kendi özgür irademle istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dönemde MHP ile sorunlar yaşadığı iddia edilen Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır aktif siyaset yaptığını, 6 kez milletvekili adayı gösterildiğini ve üç dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldığını belirtti. 2023 seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden aday gösterildiğini ancak seçilemediğini de sözlerine ekledi.

Erdem, MHP'nin kendisi hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları eleştirerek, çalışmalarının ve unvanının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savundu. Ayrıca, partisi tarafından kendisinin "eski milletvekili" unvanıyla gerçekleştirdiği ziyaret ve çalışmaların partiyle ilişkilendirilmemesinin talep edilmesine tepki gösterdi.

İstifa kararını Erzurum'da aldığını belirten Erdem, "Kendi özgür irademle istifa ediyorum. Vatanıma, milletime, devletime ve bayrağıma her platformda hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise Arzu Erdem’in çalışmalarının parti bilgisi ve izni dışında gerçekleştirildiğini açıklamış ve Erdem'in şahsi çalışmaları ile partinin bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.