Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Türkiye İş Kurumu arasında mesleki eğitimin çıtasını üst seviyelere çıkaracak özel bir protokol imzalandı. Marmara Bölgesi’nde ikinci kez yapılan protokol ile BUÜ’lü gençlere iş garantili mesleki eğitimler verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın himayelerinde İŞKUR ile BUÜ arasında hayata geçirilecek protokol sayesinde üniversite öğrencilerine yönelik çok sayıda mesleki eğitim kursları açılacak. İş dünyasının da taraf olacağı kursları başarıyla bitiren gençlere istihdam garantisi verilecek. Hazırlanan protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ile BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz imza attı.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, protokolün başarılı olması dileğinde bulundu. Marmara Bölgesi’nde benzeri bir işbirliğini daha önce İstanbul Üniversitesi ile yaptıklarını açıklayan Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, “Bugün de ikinci kez Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzalamak nasip oldu. Burada nitelikli bir eğitim alan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinin ardından çok daha nitelikli hale getirilerek işgücü açığını en iyi şekilde kapatacağına inanıyoruz. Katma değerli üretimimizi artıracak, iş dünyasına gelişimine katkı koyacak gençlerimizin sayısının artmasını arzu ediyoruz. Bu noktada İşkur’un çok önemli katkıları olacak. Programları koordine edecek ve öğrencilerimize bu eğitimler esnasında asgari ücrete yakın ödemelerde bulunacak. Eğitim masrafları karşılanacak. Neticesinde de inşallah işverenlerimiz en az yüzde 60 oranında bu mezunlarımızı işe alacak. Bu işin son ve en önemli ayaklarından birisi de işverenlerimiz. Onlar bu projeye sahip çıkarsa, çok daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Böyle bir başlangıç yapıyoruz. Çok daha iyi noktalara ulaşabileceğimizi de biliyoruz. Bakanlık olarak her türlü işbirliğine açık olduğumuzu da belirtmek istiyor, protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise, protokolün imzalanmasından ötürü Bakanlığa ve İşkur Bölge Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti. Türkiye’de giderek yaygınlaşmaya başlayan özel bir işbirliği protokolüne imza atmış olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Güçlü sanayisi olan bir şehrin, güçlü bir fen ve mühendislik altyapısı olan üniversitesi olarak bu protokolü layıkıyla değerlendirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bakanlığımızın bize verdiği bu fırsatı Türk sanayisine ve ekonomisine hizmet etmek üzere değerlendireceğiz. Aynı zamanda öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdamı anlamında da en iyi şekilde kullanabilmeyi arzu ediyoruz. Bunun için tüm yetkililere bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor, protokolün hayırlar getirmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Törende İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen ve kurum yetkilileri hazır bulundu.