Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında bugün oynanacak karşılaşmada VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği bugün saat 20.30'da Trabzonspor'u konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Karşılaşmada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.