Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Ülker arasında milli takımlar resmi sponsorluğu, Basketbol Gençler Ligi ve altyapı salonları isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, milli sporcular Ömer Faruk Yurtseven, Erkan Yılmaz, Meltem Avcı Yılmaz, Darius Karutasu, Ayşe Melek Demirer ile Ülker Basketbol Gençler Ligi dörtlü finalinde mücadele edecek takımların kaptanları katıldı. Anlaşmaya göre Ülker; üç yıl süreyle Basketbol Milli Takımları'nın resmi sponsoru, Basketbol Gençler Ligi'nin isim sponsoru ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan altyapı salonlarının isim sponsoru oldu.

Türk basketbolu adına son derece anlamlı, kapsamlı ve stratejik bir iş ortaklığını kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 'Ülker ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında; Milli Takımlarımızın resmi sponsorluğu, Basketbol Gençler Ligi'nin isim sponsorluğu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan altyapı salonlarımızın isim sponsorluğu hayata geçiriliyor. Bu anlamda Ülker, Ay-Yıldızlı formamıza güç verirken; diğer yandan Türk basketbolunun geleceğini temsil eden genç sporcularımıza ve altyapı organizasyonumuza çok değerli katkılar sunuyor. Başka bir ifadeyle bu iş birliği, hem bugüne hem de yarınlara yapılan güçlü yatırımlardır' dedi.

'Ülker'in destekleri Türk basketbolunun geleceğine duyulan güvenin göstergesidir'

Destekleri için Murat Ülker'e teşekkür eden Türkoğlu, 'Sayın Murat Ülker, ortaya koyduğu vizyon ve Türk sporuna duyduğu güçlü inançla, uzun yıllardır ülkemizde sporun gelişimine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Gerek Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin kuruluş sürecinde gösterdiği yakın ilgi ve destek, gerekse gençlerimize ve altyapılarımıza verdiği katkılar; Türk basketbolunun geleceğine duyulan güvenin kıymetli bir göstergesidir. Kendisinin spora yaklaşımı, yalnızca sponsorluk desteği sunmanın ötesinde; gençlere fırsat oluşturmayı, ülkemizin potansiyeline yatırım yapmayı ve kalıcı değer üretmeyi esas alan örnek bir vizyonu yansıtmaktadır. Ülker, Türkiye'nin en köklü, en güçlü ve en değerli markalarından biridir. Bunun yanında Ülker'in Türk basketbolunun hafızasında bir marka olmanın çok ötesinde, unutulmaz ve özel bir yeri de vardır. Yıllar boyunca basketbolumuza yapılan yatırımlar, sporcularımıza sağlanan katkılar ve basketbola duyulan aidiyet; Ülker'i Türk basketbolunun en önemli ve en güvenilir paydaşlarından biri haline getirmiştir' diye konuştu.

'Merkezimizin ikinci fazı için çalışmalarımıza da kararlılıkla devam ediyoruz'

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin sadece maçların oynandığı bir tesis değil; genç sporcuların yetiştiği, geliştiği, öğrendiği ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığı yaşayan bir ekosistem olduğuna dikkat çeken Başkan Türkoğlu, 'Her gün yüzlerce genç sporcumuz burada antrenman yapıyor, maçlara çıkıyor ve bir gün A Milli Takım forması giymenin hayalini kuruyor. Merkezimizin ikinci fazı için çalışmalarımıza da kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda C Blok'ta yer alan altyapı spor salonlarımıza verilen isim sponsorluğu bizim için ayrı bir anlam taşıyor, Halley C1, Go Ahead C2, Çizi C3 Salonlarımızın Ülker markalarıyla anılacak olması, genç sporcularımıza verilen değerin çok somut ve anlamlı bir göstergesidir' ifadelerini kullandı.

'Ülker Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Finali için de büyük bir heyecan içerisindeyiz'

Basketbol Gençler Ligi'nin, genç sporcuların rekabet etmeleri ve kendilerini göstermeleri açısından çok önemli bir platform olduğunu aktaran Hidayet Türkoğlu, Ülker'in Basketbol Gençler Ligi'nin 3 yıllık isim sponsoru olmasının son derece kıymetli olduğunu dile getirdi. Türkoğlu, 'Bu sezon ligin tüm karşılaşmaları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde sezon boyunca son derece yüksek rekabet düzeyine sahip, kaliteli maçlar izledik. 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Ülker Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Finali için de büyük bir heyecan içerisindeyiz' şeklinde konuştu.

Özgür Kölükfakı: 'TBF ile imzalayacağımız anlaşmayla milli takımlar resmi sponsoru oluyoruz'

Ülker'in sporla iç içe geçen uzun yolculuğunda çok önemli bir haberi paylaşmak için bir araya geldiklerini söyleyen Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, 'Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalayacağımız iş birliği anlaşmasıyla milli takımlar resmi sponsoru oluyoruz. Bizim mutlu eden bir diğer iş birliği ise Basketbol Gençler Ligi'ne isim sponsoru olmak. Lig bundan sonra Ülker Basketbol Gençler Ligi olarak anılacak. Ayrıca, şu an içinde bulunduğumuz bu eşsiz spor kompleksindeki üç alt yapı salonu Ülker Basketbol Alt Yapı Salonları olarak adlandırılacak. İsimleriyle sizin de aşina olduğunuz markalarımız: Ülker Halley, Ülker Go Ahead ve Ülker Çizi olacak. Bu iş birliği sıradan bir iş birliği değil. Türk basketbolunun geleceğine, çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız güçlü bir yatırımın göstergesi. Çünkü biz, sporun ve sanatın çocuklarımız ve gençlerimiz üstündeki iyileştirici gücüne inanıyoruz' cümlelerine yer verdi.

'Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz'

Sporun, Ülker'in DNA'sında olduğunun altını çizen Kölükfakı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Sporu ve sporcuyu desteklemek, kurucumuz merhum Sabri Ülker'den bu yana hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu. Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden sonra bugün de Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliği anlaşmasına imza atıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile bugün attığımız bu adımın temelinde Ülker'in basketbolla uzun yıllara dayanan ilişkisi var. Basketbol ülkemizde çok geniş kitlelere ulaşan ve gençlerin ilgi gösterdiği bir spor dalı. Ülkerspor döneminden bu yana basketbolun bizim için özel bir yeri var. Aslında bu yolculuk fabrikamızdaki bir basketbol potasıyla başlayıp Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın zirvesine çıkan bir hikayeye dönüştü. Ülkerspor ile geçmişte önemli başarılar yakalamıştık. Ülkerspor; 4 lig şampiyonluğu, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 kez de Türkiye Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti. 2006-2015 arasında Fenerbahçe'nin basketbol şubesiyle güçlerimizi birleştirerek Fenerbahçe Ülker dönemini yaşadık. Ve 2017'de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Ülker Metro'nun sponsorluğunda EuroLeague kazanarak Türk ve basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran büyük bir zafer elde etti. 2005-2011 yılları arasında Cola Turka ile Beşiktaş, Cafe Crown ile Galatasaray Erkek Basketbol Takımlarının sponsoru olduk. Basketbola desteğimizi tesisleşmeyle de taçlandırdık. 2012 yılında Fenerbahçe basketbol takımlarının maçlarına ev sahipliği yapan, çok amaçlı kullanılabilen Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Ataşehir'de hizmete girdi. Bu açılıştan 10 yıl sonra da Türkiye'nin ilk basketbol müzesi olan Fenerbahçe Basketbol Müzesi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kamuoyuyla buluştu.'

'Hidayet Türkoğlu'nun varlığı da bizlere gerçekten güç veriyor'

Basketbolu her alanda hep desteklediklerini söyleyen Özgür Kölükfakı, Türkiye Basketbol Federasyonu ile geçmişte 11 kez Türkiye'nin çeşitli illerinde TBF-Ülker Basketbol Minikler Şenliği düzenlediklerini dile getirdi. Kölükfakı, 'Elbette bu iş birliğinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kıymetli başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'nun varlığı da bizlere gerçekten güç veriyor. Sayın Türkoğlu gerek profesyonel sporculuk yıllarında imza attığı başarılarla gerekse de federasyon başkanlığı sürecinde vizyonuyla ülke basketbolunun gelişimine çok değerli katkılar sağlamış ve sağlamaya da devam eden bir isim. İçinde bulunduğumuz tesis de kendisinin Türk basketboluna verdiği bu önemli katkılardan bir tanesi. Eminim bu salonlardan çıkıp önümüzdeki yıllarda Türk ve dünya basketboluna damgasını vuracak sporcularımız da kendisini örnek alarak yollarına daha sağlam adımlarla devam edecekler. Ayrıca kendisini FIBA tarafından Hall of Fame 2026 listesine dahil edilmesinden dolayı yürekten tebrik ediyorum' diyerek sözlerini noktaladı.

TBF ile Ülker arasındaki iş birliği anlaşmasının basın toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.