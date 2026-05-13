Serbest Stil Güreş Milli Takımı, Rusya'nın Kaspiysk kentinde gerçekleşecek Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası'nda mindere çıkacak.
Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası, 14-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında Rusya'nın Kaspiysk kentinde düzenlenecek. Serbest Stil Milli Takımı da bu turnuvada ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.
Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası'nda mücadele edecek sporcular şöyle:
57 kg - Bekir Keser
61 kg - Tolga Özbek
65 kg - Hamza Zopalı
65 kg - Yusuf Tümer
74 kg - Cüneyt Budak
74 kg - Muhammed Beşir
79 kg - İbrahim Metehan Yaprak
86 kg - İsmail Küçüksolak
92 kg - Fatih Altunbaş
92 kg - Süleyman Karadeniz
92 kg - Osman Göçen
97 kg - Rıfat Eren Gıdak
97 kg - Resul Güne
125 kg - Hakan Büyükçingil