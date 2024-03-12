Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar’a seçim çalışmaları çerçevesinde bir araya geldiği Büyükorhanlı gençler 31 Mart’ta destek sözü verdi.

Osmangazi ilçesinde ezberleri bozarak 3 dönemde çok sayıda hizmet kazandıran Başkan Dündar, yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 4. dönem için aday gösterildi. 15 yıllık görev süresince Osmangazi ilçesine 75 bin depreme dayanıklı konut, 1 milyon 700 bin metrekare yeşil alan ile çok sayıda eser kazandıran Dündar, yeni dönemde ilçeye yeni eserler kazandırmak için seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerde Büyükorhanlı gençlerle bir araya gelen Dündar, bu zamana kadar yaptığı ve önümüzdeki dönemde yapacağı projeleri anlatarak destek istedi. Başkan Dündar’ı büyük bir dikkatle dinleyen Büyükorhanlı gençler, 31 Mart seçimlerinde destek sözü verdi. Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve Büyükorhanlı gençler katıldı.

“Gittiğimiz her yerde bir teveccühle karşılaşıyoruz”

Başkan Dündar, “Bizler sadece seçim zamanı değil seçimin öncesinde de mahallelerimizde oluyoruz. Projelerimizi paylaşıp hizmetlerimizi götürüyoruz. Gittiğimiz her yerde bir teveccühle karşılaşıyoruz. Neden bu teveccühle karşılaşıyoruz, çünkü biz sürekli hizmetlerimizle oralardayız. Hemşerimizin vatandaşımızın üzüntüsünü, sevincini paylaşarak onlarla birlikte oluyoruz. Tarihi dokuda yaptığımız hizmetlerle 9 tane ödül aldık. Diğer belediyeler de Tarihi Kentler Birliği vasıtasıyla bu tür çalışmaları öğrenerek o konular üzerinde çalışarak kendi bölgesindeki ve şehrindeki tarihi yapıları ayağa kaldırarak yeni bir anlayışı ortaya koydu. Osmangazi ve Bursa üstünün zengin olduğu kadar, altınında zengin olduğu maneviyatı yüksek, inanç turizmi açısından önem arz eden bir şehir, kentsel dönüşüm, yeşil alan ve tarihi dokunun korunması Osmangazi Belediyesi’nin temizlik ve park bahçe çalışmaları gibi, rutin faaliyetleri arasına girdi” dedi.

Kentsel dönüşümün konuşması güzel ama uygulaması zor bir iş olduğunu söyleyen Dündar, “Biz, 2009 yılında görev geldiğimizde yaptığımız planlama çalışması, şehircilik akademisi ve kentsel dönüşüm master planıyla bu çalışmaları başlattık ve bunun neticesinde soğanlı kentsel dönüşüm çalışmasını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla Osmangazi’de bu çalışmaları yürüttük. 4 etap olarak başladı, şuan 8’inci etabı bitirdik. Bununla birlikte Güneştepe, Hamitler, Yunuseli, Panayır ve Demirtaş gibi bölgelerde yeni yapılaşmalarla birlikte 75 bin depreme dayanıklı konut ürettik. 300 bin kişinin yaşayacağı, konutları üretmiş olduk. Deprem riski gözetilerek, bu çalışmaları yaptık. Yeşil alanla ilgili yaptığımız çalışmalarla 1 milyon 700 bin metre kare yeşil alanı Osmangazi ve Bursa’ya kazandırdık. Biz yeniden yeşil Bursa dedik, yeşil Bursa’yı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu çalışmaları yaparken Bursa’da huzurlu ve güvenli bir şehirde oturmayı ve yaşamayı kendimize şiar ediniyoruz. Biz şehrimizi ve mahallemizi koruyarak en iyi şartlarda nasıl yaşarız, onun hedefiyle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte ise daha da iyi şartlarda yaşamak adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bugün Büyükorhan gençleriyle bir aradayız, biz Osmangazi’de iyi şartları oluşturuyorsak, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli’de de aynı iyi şartları sağlamış olacağız. Biz Bursa’ya canlı yaşayan bir meydan kazandırdık. O meydan gerçek bir meydan, Osmangazi Meydanı gerçek bir kentsel dönüşüm, 4 kat yer altı otoparkı, her katın yüksekliği 4 metre, yani bir toplanma alanı, ikinci etapta cami ve kültür merkezini de yaparak muhteşem bir eser ortaya çıkacak, bu güzel çalışmalarımızı 31 Mart’tan sonrada sürdüreceğiz inşallah” diye konuştu.

Toplantının sonunda Başkan Dündar, verdikleri destekten dolayı Büyükorhanlı gençlere teşekkür etti.