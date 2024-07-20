Orhaneli Göynükbelen Doğa Kampı, 29 Temmuz 2024 tarihinde gençleri ağırlamaya başlayacak ve 7 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. 11-17 yaş arasındaki gençler için planlanan kamp, 6’şar günlük 6 dönemden oluşuyor. Kamp programında basketbol, voleybol, futbol, dağ bisikleti, masa tenisi, badminton, oryantiring, okçuluk, bocce, cornhole, dart, mangala, ata binme, paintball, ebru, itfaiye yangın eğitimleri, sokak oyunları, doğa yürüyüşleri ve telsiz kullanımı gibi çeşitli etkinlikler yer alıyor. Kamp kapsamında ayrıca Sadağı Kanyonu gezisi de düzenleniyor.

Katılım ve Bilgi*

Her iki kampta da toplam 836 genç, konaklama ve yeme-içme dâhil ücretsiz olarak bu imkânlardan faydalanacak. Kayıt ve detaylı bilgi için [https://www.kamp.bbbgenclikkulubu.com/](https://www.kamp.bbbgenclikkulubu.com/) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dolu dolu ve verimli bir yaz geçirmesini hedefleyen bu kamplarla onların fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.