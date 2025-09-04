Her yıl YKS hazırlık kurslarıyla gençlerin üniversite hayallerine destek olan Gaziosmanpaşa Belediyesi Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, "Mezuniyet Pilav Günü" etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Vurmaz Yiğit, merkezde görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve mezunlar katıldı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, öğrenciler hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Programa katılan üniversite öğrencileri, merkezde aldıkları eğitimlerin kendilerine sağladığı katkıları anlatarak, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ve öğretmenlerine teşekkür etti.

"Sizlerin temennilerinizi, önerilerinizi, tavsiyelerinizi dinlemek için buradayız"

Programda konuşan Başkan Yardımcısı Yiğit, "Bugün burada sadece bir mezuniyet veya bir pilav günü kutlamıyoruz, aynı zamanda nasıl bir aile olduğumuzu, yıllar geçse de nasıl birlikte, bir arada olduğumuzu kutluyoruz. Burada arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi dinlediğimde gerçekten çok duygulandım. Her birinize çok kıymetli Belediye Başkan Vekilimiz Eray Karadeniz Beyefendinin selamlarını iletiyorum. Sizlerin temennilerinizi, önerilerinizi, tavsiyelerinizi dinlemek için buradayız. İnşallah bu dönem iyi bir başlangıç yaparak, güzel bir eğitim öğretim yılını birlikte yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.