MANİSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, dijitale taşıdığı uygulamalar ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Yakın tarihte ‘Üzüm’ uygulamasını vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya entegre ettiği evde bakım hizmetleri ile de vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Manisa’nın dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayan uygulamaya birçok hizmetin yanında evde bakım hizmetleri de eklendi. Artık vatandaşlar hızlı bir şekilde 65 yaş üzeri kişilere ve dezavantajlı bireylere ücretsiz olarak sunulan hemşirelik, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, kişisel bakım ve kuaförlük hizmetleri için dijital olarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sonrası Büyükşehir Belediyesi sağlık personelleri gerekli bilgileri aldıktan sonra vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

“BAŞVURULARIMIZI DİJİTALE TAŞIYARAK KOLAYLAŞTIRDIK”

Birçok alanda vatandaşlara hizmet verildiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Sosyal belediyecilik anlamında hizmetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşların bu hizmetlere kolay ulaşabilmesi amacıyla başvurularımızı dijital ortama taşıyoruz. Dijitale taşıdığımız bir diğer uygulamamız ise evde bakım hizmetleri. Büyükşehir Belediyemize gelmeden vatandaşlarımız kendileri, yakınları ya da komşuları için başvuruda bulunabilirler. Ekiplerimiz tarafından yapılan değerlendirme sonrasında kendilerine yapılan dönüş ile evde bakım hizmetlerinden faydalanabilirler” diye konuştu.

“UYGULAMA ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNDUM”

Eşinin hastalığı dolayısıyla, Üzüm uygulaması üzerinden fizyoterapist hizmeti için Büyükşehir Belediyesi’ ne başvuruda bulunan Nagihan Koçak, eşinin rahatsızlığı ile ilgili bilgiler verdi. Sonrasında ‘Üzüm’ uygulamasına başvuruda bulunduğunu belirten Koçak, “Başvuruda bulundum, hemen dönüş yaptılar. Besim Başkanımıza bu projeleri devam ettirdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Ayağına taş değmesin” dedi.

“Fizik Tedavinin Çok Faydası Oldu”

Nagihan Koçak’ın fizik tedavi desteği alan eşi Mahmut Koçak ise, “Çok memnunum. Bu hizmet sayesinde hayata tutunmaya çalışıyorum. Üzüm uygulaması sayesinde yatağım geldi ve fizyoterapist hizmetinden faydalanıyorum. Besim başkana teşekkür ederim. Uygulamayı yapan sizlere de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık. Fizik tedavinin çok faydası oldu. Kendi başıma oturabiliyorum artık. Eskiden hiç oturamıyordum. İnsanlarla rahat rahat iletişim kurabiliyorum” ifadelerini kullandı.

Hizmetler Dijitalleşiyor

Vatandaşların hem kendi adına hem de ihtiyaç sahibi yakınları adına başvuruda bulunabildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Proje Yöneticisi Büşra Dilbaz, “Eve bakım hizmetlerimize Üzüm uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Hem kendi adınıza hem de ihtiyaç sahibi yakınınız adına başvuruda bulunabilirsiniz. Bunu yapmak çok basit. Başvurudan sonra sağlık işleri ekipleri hemen size geri dönüş sağlayıp ihtiyaçlarınızı karşılıyor” dedi.