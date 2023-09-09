Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te AK Parti’yi ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak 742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ikinci gününe katıldı. Ardından Bilecik’e gelen Bakan Bak, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını da ziyaret etti. İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından karşılanan Bakan Bak, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla tek tek tokalaştı. Milletvekili Halil Eldemir’den Bilecik hakkında bilgi alan Bakan Bak, toplantı salonunda kendisini bekleyen partililere de kısa bir konuşma yaptı.

Ardından İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a günün anlam ve önemine binaen hediyeleri takdim etti.