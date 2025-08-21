Kulüp yöneticisi Onur Metinbaş, yapılan destekle ilgili, “Kentimizin değerli markalarının kız çocuklarımızın spor yolculuğuna katkı sağlaması bizim için çok kıymetli. SUTAR ailesine ve özellikle Prof. Dr. Mustafa Erinç hocamıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Firma yetkilisi Prof. Dr. Mustafa Erinç ise, “SUTAR olarak sağlıklı su üretmenin ötesinde, topluma fayda sağlayan her adımın içinde olmayı görev biliyoruz. Orhaniyespor’un genç sporcularına destek vermekten mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

SUTAR’ın bu katkısı, İnegöl’de sporun gelişimine ve gençlerin spora yönlendirilmesine önemli bir destek olarak görülüyor.