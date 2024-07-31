Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Erkal, 86 yaşında hayata veda etti.

Usta tiyatrocu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Erkal'ın hesabından dün akşam Nazım Hikmet'in 'Veda' şiiri paylaşıldı.

"Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın!

Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum.

Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın...

Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana.

İstemez...

Tek hecesiz elveda."