Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezine uluslararası akreditasyonu yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, Avrupa Moleküler Genetik Kalite Ağı (EMQN) tarafından, ülkemizde ve dünyada önemli hastalık grubu olan kanser (akciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri ve yumurtalık kanseri) alanında hedefe yönelik tedavilerin düzenlenmesi için yapılan genetik testlerde 2023 yılında başvurmuş olduğu 3 ana farklı programdan da başarılı bulunarak uluslararası düzeyde akredite edildi. Böylece bu alanlardaki genetik test sonuçlarının ülkemizdeki geçerliliğinin yanı sıra uluslararası alanda da güvenirliliği onaylanmış oldu.

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkez Sorumlusu Doç. Dr. Hilmi Bolat, gerçekleştirilen çalışmanın bir ekip işi olduğu ve arka planda büyük özveri gösteren bir ekibin bulunduğunu ifade ederken, “Bu süreçte bizlere destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Oğurlu hocamız ile Dekanımız Prof. Dr. Volkan Yüksel, Başhekimiz Doç. Dr. Bahadır Çağlar, Merkezde birlikte çalıştığımız hocalarımız Doç. Dr. Ayla Solmaz Avcıkurt ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Esener ile merkezde çalışan teknik ekibimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

T.C. Sağlık Bakanlığından hem sitogenetik hem de moleküler ruhsatını alan BAÜN Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinde; otizm, nörogelişimsel gecikme, infertilite, habitüel abortus, kanser gibi pek çok alanda değerlendirmeler ve tetkikler yapılmaya devam ediyor.