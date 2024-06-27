Türkiye’de son 1 yılda 5 milyon ton ambalaj kağıt üretimi yapıldı. Bu 5 milyon ton ambalaj kağıdın üretiminin tamamı geri dönüşüm ile yapıldı. 5 milyon tonluk ambalaj kağıdın geri dönüşümden üretiliyor olması ile 80 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçildi

Son dönemde çevre bilincinin artması ve sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaşması ile kağıt sektöründe de köklü değişimler yaşanıyor. Kağıt sektöründe özellikle geri dönüşümden üretilen kağıtlar ile her yıl milyonlarca ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor. Uluslararası kağıt fuarında geri dönüşümden kağıt üretimi konusu masaya yatırıldı. Fuara Çin Hükümeti’nden yetkililer ve kağıt sektöründen temsilciler de katıldı.

AGED Başkanı Mahmut Ciğer, geri dönüşüm ile kağıt üretiminin sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekti. Ciğer, ‘‘Geri dönüşümden üretilen kağıtlar ile yılda 80 milyon ağacın kesilmesi engelleniyor’’ dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Başkanı Mahmut Ciğer, ‘‘Türkiye’de son 1 yılda 5 milyon ton ambalaj kağıt üretimi yapıldı. Bu 5 milyon ton ambalaj kağıdın üretiminin tamamı geri dönüşüm ile yapıldı. 5 milyon tonluk ambalaj kağıdın geri dönüşümden üretiliyor olması ile 80 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçildi’’ dedi.

Türkiye’de yüzde 100 selüloz ile üretilen kağıtlar dışında üretimin olduğunu ifade eden Mahmut Ciğer, ‘‘Türkiye’de ambalaj kağıdı tüketimi yıllık 2 milyon 850 bin ton. Bu yıl itibariyle üretimimiz ise 5 milyon tona ulaştı. Sektör olarak fazladan ürettiğimiz ambalaj kağıtlarını ihracata ayırıyoruz. Şuanda özel sektörümüz çok büyük kapasiteler ile üretim yapıyor. Ambalaj kağıdı, oluklu mukavva tipi kağıtlarda üretim fazlamız var. Yüzde 100 selüloz ile üretilen kağıtları yurt dışından ithal ediyoruz. Selüloz kaynağımız Türkiye’de yetersiz. Var olan selüloz kaynağımız kısıtlı olduğu için farklı sektörlerde değerlendiriliyor. Şuana kadar selüloz üretimi için müteşebbis ülkemizde çıkmamıştır’’ dedi.

Türkiye kağıt sektöründe Çin’in yeni üretim ve ihracat merkezi oluyor

Fuara Çin’den makine ve teknoloji üreticisi 35 firma katıldı. Çin Uluslararası Ambalaj ve Kağıt Federasyonu Direktörü Winnie Lee Çin’in yılda 100 milyon tonun üzerinde kağıt ürettiğini söyledi. Winnie Türkiye’de üretimi artırmak istediklerini ve Türkiye üzerinden yeni pazarlara açılmak istediklerini ifade etti.

‘‘Çin’de yıllık kağıt üretimi 100 milyon tonun üzerinde’’

Çin Uluslararası Ambalaj ve Kağıt Federasyonu Direktörü Winnie Lee ise ‘‘Türkiye pazarını daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Makine ve teknoloji üretici firmalarımız fuara katıldı. Buradaki firmalar kağıt üretici firmalarımız değil; teknoloji ve makine üretici firmalarımız burada. Çin kağıt sektöründe dünyanın en büyüğü yıllık 100 milyon tonun üzerinde kağıt üretimimiz var. Türkiye’deki üretimi artırmak ve farklı pazarlara açılarak ihracat yapmak istiyoruz. Çevreye duyarlı ambalaj üretimine de önem veriyoruz. Plastik ambalajdan çıkıp kağıt ambalajlara bir geçiş var. Tüm dünyada selüloz üretiminde sorunlar var. Biz tamamen geri dönüşüm ile üretime dönmek istiyoruz’’ şeklinde konuştu.