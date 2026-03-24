Mevcut uygulamada sigortalı anneler, doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta izin kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin 24 haftaya (168 gün) çıkarılması planlanıyor. Böylece anneler, bebekleriyle daha uzun süre vakit geçirme imkânı bulacak.

Ödemeler 130 bin TL’ye ulaşacak

Doğum izninin uzatılması, annelere yapılan ödemeleri de doğrudan artıracak. Yeni hesaplamalara göre asgari ücretli bir anneye yapılacak doğum parası yaklaşık 123 bin TL seviyesine çıkacak. Buna ek olarak verilen destekler ve emzirme ödeneğiyle birlikte toplam ödeme 130 bin TL’yi bulacak.

Kimler yararlanabilecek?

Bu destekten yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor:

Anne veya eşin SSK ya da Bağ-Kur’lu olması

Doğumdan önce belirli süre prim ödenmiş olması

Genel sağlık sigortası borcunun bulunmaması

Sigortalı olmayan kadınlar için ödeme, sigortalı eş üzerinden yapılabilecek.

Babalık izni de artıyor

Düzenleme yalnızca anneleri değil babaları da kapsıyor. Mevcut 5 günlük babalık izninin 10 güne çıkarılması planlanıyor. Bu adım, aile içi sorumluluk paylaşımını destekleyen önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Ek haklar da geliyor

Anneler, çocukları bir yaşına gelene kadar günlük 1,5 saat emzirme izni kullanabilecek. Bu süre çalışma saatinden sayılacak. Ayrıca doğum parası ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca takip edilebilecek.