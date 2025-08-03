Gıda ürünlerinden kira fiyatlarına kadar birçok alanda etkili olacak bu veri, piyasaların seyrini de doğrudan etkileyecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Ekonomistlerin katılımıyla oluşturulan Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, TÜFE’nin temmuz ayında yüzde 2,34 oranında artması bekleniyor. Tahminler, yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 arasında değişiklik gösteriyor. Bu artışın gerçekleşmesi durumunda, haziran ayında yüzde 35,05 olarak ölçülen yıllık enflasyonun yüzde 33,90 seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak belirlenmişti. Yarın açıklanacak verilerle birlikte yeni zam oranı da netlik kazanacak.

Öte yandan, Merkez Bankası’nın yayınladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde, temmuz ayında temel mal ve hizmetlerde enflasyonun yükselme eğilimi gösterebileceğine dikkat çekildi. Özette mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerde yükseliş sinyalleri olduğu vurgulandı.

Yarın açıklanacak TÜFE verileriyle birlikte döviz piyasalarında ve altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanması bekleniyor. Özellikle yüksek enflasyonun, Merkez Bankası’nın faiz politikalarında manevra alanını daraltabileceği ifade ediliyor. Bu durumun döviz kurları üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.