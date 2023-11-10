Gilaburu nasıl kullanılır:
Yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan gibi vitaminler içermektedir. Salamura işlemi yapılır. Daha sonra salamura suyundan günlük içilecek miktar çıkarılır ve sıkılır. Su ilavesi ile seyreltilebilir. Tercihe göre şeker de ilave edilerek tüketilir. Eğer hazır sipariş vericekseniz korunaklı cam şişeleri tercih etmeniz daha iyi olur. Gilaburu ekşi bir tada sahiptir. Şeker ve su ilavesi ile bu ekşi olan tat giderilebilir. İlk defa kullananlara tadı biraz tuhaf gelebilmektedir. Gilaburu suyu böbrek taşı için nasıl kullanılır diye merak edenler sadece yukarıda bahsettiğimiz gibi kullanabilirler.
Gilaburu Faydaları Nelerdir?
- Gilaboru, astım, yüksek tansiyon ve sara nöbetleri (epilepsi), kabakulak, romatizma doğum sonrası spazmlar, uyku bozukluğu gibi bir çok hastalığa ve rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilir.
- Gilaburu suyu safra kesesi hastalıkları ile bazı karaciğer hastalıklarına da oldukça iyi gelir. Gilaborunun bazı kanser tümörlerini azaltmadaki olumlu etkileriyle de bilinmektedir.
- Gilaburu ağaç kabuğu vücuttaki kramplara ve kas gerginliklerine karşı oluşturduğu olumlu etki ile saygıyla anılmaya hak kazanmıştır.
- Yumurtalık ve döl yatağı kasları ile ilgili problemler de bitki döl yatağını yatıştırır ve böylece adet görme sürecindeki o ağrılı kramplar sona erer. Aynı biçimde etki yaparak gebelik esnasındaki olası düşükleri de önler.
- Adet kanamalarının ile menopozla ilgili aşırı kanamaların kontrol altına alınmasını sağlmaktadır.