Gilaburu nasıl kullanılır:

Yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan gibi vitaminler içermektedir. Salamura işlemi yapılır. Daha sonra salamura suyundan günlük içilecek miktar çıkarılır ve sıkılır. Su ilavesi ile seyreltilebilir. Tercihe göre şeker de ilave edilerek tüketilir. Eğer hazır sipariş vericekseniz korunaklı cam şişeleri tercih etmeniz daha iyi olur. Gilaburu ekşi bir tada sahiptir. Şeker ve su ilavesi ile bu ekşi olan tat giderilebilir. İlk defa kullananlara tadı biraz tuhaf gelebilmektedir. Gilaburu suyu böbrek taşı için nasıl kullanılır diye merak edenler sadece yukarıda bahsettiğimiz gibi kullanabilirler.

Gilaburu Faydaları Nelerdir?