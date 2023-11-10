Vücuttaki yağ kütleleri genellikle bölgesel olarak birikim yapar. Birikim yapan göbek yağları, bel çevresi yağları ve basen yağları bir çok iç organ hastalıklarına sebep olduğu gibi, tüm dünyada tehlikeli hastalıkların başında gelen diyabet hastalığının da bölgesel yağlanma başlıca sebebidir. Diyabet hastalığının tip 2 olarak adlandırılan ve kırk yaşın üzerindeki kişilerde görülen türü dünyada ve ülkemizde binlerce kişide bulunmaktadır. Bu hastalığın oluşmaasının sebebi Uzman doktorlara göre sadece fazla kilolar ve hareketsiz bir hayattır. Hastalıktan kurtulmak veya diyabet hastalığına yakalanmamak için mutlaka diyet yapmak ve fazla kilolardan kurtulmak gereklmektedir.

Fazla kilolardan kurtulmak için özel olarak üretilmiş ve diyabet hastalığı üzerinde de etkili olan gece kızı çayı gün içinde iki bardak tüketildiğinde insan vücudu için oldukça büyük faydaları bulunan bir üründür. Gece kızı çayının içerisinde bulunan ıhlamur, kiraz sapı, yeşil limon kurusu avokado ve tarçın ile fazla kilolardan kurtulmak mümkündür. Fazla kilolardan kurtulmak için metabolizmanın çalışması, vücuttan toksin atmak ve diyet yaparken vücudun enerjik kalmasını sağlamak önemlidir. Bu çay metabolizmayı hızlandırır, vücuda enerji verir ve vücudun toksinlerden temizlenmesini sağlayarak kişiyi hem fazla kilolarından kurtarır hem de diyabet hastalığını engelleyerek kişiyi diyabet hastalığına karşı koruma altına alır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kış aylarında ve sonbahar aylarında tüketildiğinde kış hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.