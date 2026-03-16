Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Girişimci Kafası' söyleşisinde daha önce gençlerle bir araya gelen BEMİS Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, bu kez girişimci adaylarını fabrikanın üretim tesisinde ağırladı. Güneş, fabrika turu boyunca gençlere eşlik ederek Bemis'in üretim süreçleri, şirketin gelişim yolculuğu ve sanayide katma değer üretmenin önemi hakkında bilgiler paylaştı.

'Başarma İsteğimiz Her Zaman Vardı ve Bunu Hayata Geçirdik'

Girişimcilik yolculuğunda karşılaşılan fırsatlar ve zorluklar ile iş dünyasında başarıya ulaşmanın temel dinamiklerine dair tecrübelerini anlatan Şinasi Güneş, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'1994 yılında benzer bir iş yerinde çalışırken ayrılarak BEMİS Teknik Elektrik'i kurdum. Bugün 32 yıllık bir geçmişe sahibiz. 11 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor, yaklaşık 7 bin çeşit ürünümüzü 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Elektrik malzemeleri sektöründe lider konumda yer alan bir firmayız. Yaklaşık 150 çalışanımız var. İhracat oranımız yüzde 40'a yakın. Türkiye'de marka bilinirliği yüksek, güçlü bir konumdayız. Biz köyde yetişmiş, başarıya aç insanlarız. Başarma isteğimiz her zaman vardı ve bunu hayata geçirdik. Bugün de fabrikamıza teknik gezi için gelen Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ağırlıyoruz. Onlar için verimli bir ziyaret olmasını umuyorum. Gençlere tavsiyem; kolay işleri değil, zor işleri seçmeleri, almaya değil vermeye odaklanmaları, çalıştıkları yerde başkası için değil kendileri için çalıştıklarını düşünmeleri ve kendilerini teknik anlamda sürekli geliştirmeleridir.'

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, Güneş'in paylaştığı deneyimler girişimci adaylarına önemli bir perspektif sundu. Hem üretim dünyasını yakından tanıma hem de sektör temsilcileriyle birebir iletişim kurma fırsatı bulan gençler, programdan memnuniyetle ayrıldı.