Grammy ödüllü Concerto Köln ve ünlü keman virtüözü Giuliano Carmignola dün akşam İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi.

Grammy ödüllü Concerto Köln ve ünlü keman virtüözü Giuliano Carmignola dün akşam İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Klasik müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Concerto Köln ve Carmignola, müzikseverleri Barok dönemin özel müziğiyle buluşturdu.

Johann Sebastian Bach’ın eserlerinin de yer aldığı konser Evaristo Felice Dall Abaco’nun Re Majör Keman Konçertosu ile başladı. Benedetto Marcello ve Pietro Locatelli’nin eserleriyle devam eden repertuvar izleyenleri barok döneme doğru bir yolculuğa çıkardı. 1733 yapımı Stradivarius Baillot kemanı ile sahneye çıkan Giuliano Carmignola, Barok ve Klasik dönem repertuvarındaki ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Carmignola ve Concerto Köln konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.