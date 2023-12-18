Aykut Kocaman mahalle sakinleri tarafından sevilse de bu yanlışın düzeltilmesini istedi.

Google haritalarda Sivas şehir merkezinde bulunan Selçuklu Akşemsettin Cami’ye eski milli futbolcu ve teknik direktör olan Aykut Kocaman’ın adının verildiği görenleri şaşırttı. Yıllardır caminin adının Selçuklu Akşemsettin Cami olduğunu söyleyen mahalle sakinleri yanlışın düzeltilmesini istedi.

“Kendisini buraya davet ediyoruz”

Aykut Kocaman’ı Cami Dernek Başkanı Mahmut Uçtu camiye davet etti. “Bazen Akşemsettin Cami’yi bulamıyoruz. Aykut Kocaman’ı severiz ancak bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz.

Haritalarda Aykut Kocaman ismini görünce şaşırdıklarını söyleyen Selçuklu Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Işık,”1996 yılında hizmete açılan camimiz bu güne kadar aynı isimle anılıyor. Ancak Aykut Kocaman Cami yazılınca haritalardaki konum Akşemsettin cami olarak çıkmaktadır.

Ülkemizin yetiştirdiği nadir sporculardan biri olan Aykut Kocaman’ı severiz ancak camimizin arama yapılınca Akşemsettin cami olarak görünmesini ve kendi adıyla anılmasını istiyoruz.