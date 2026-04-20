GKL İlham Buluşmaları'nın üçüncüsü, farklı alanlarda başarıya ulaşmış kadınların azim ve kararlılıkla şekillenen hikayelerine sahne oldu.

Sanofi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, genç kadınların iş hayatına daha güçlü ve donanımlı adım atmalarını desteklemek amacıyla 16 yıl önce hayata geçirdikleri Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) programı kapsamında, bir kez daha ilham veren bir buluşmaya imza attı. 'GKL İlham Buluşmaları'nın üçüncüsü, farklı alanlarda başarıya ulaşmış kadınların azim ve kararlılıkla şekillenen hikayelerine sahne oldu. Moderatörlüğünü Barış Falay'ın üstlendiği etkinlik, 'Hikayeyi Yeniden Yazmak' temasıyla gerçekleştirildi. Pınar Altuğ, Hale Caneroğlu ve Bengi Kurtcebe gibi alanlarında öne çıkan isimler, kendi ilham verici yolculuklarını paylaşarak GKL mezunlarının başarı hikayelerine eşlik etti. GKL mezunlarının ve Türkiye'ye ilham veren bu güçlü isimlerin, cinsiyet ve fırsat eşitliği odağındaki kararlılık hikayeleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

GKL'den bugüne kadar 1950 genç kadın mezun oldu

Yapılan açıklamaya göre Geleceğin Kadın Liderleri Programı, 2010'dan bu yana 1950 genç kadının hayatına dokunarak yalnızca bireysel kariyerleri değil, toplumsal dönüşümü de güçlendiren bir etki oluşturdu. Program mezunlarının yüzde 92'si iş hayatında aktif olarak yer alırken, yüzde 22'si üst düzey pozisyonlarda sorumluluk üstleniyor, yüzde 6'sı ise kendi girişimlerini hayata geçirerek ekonomiye değer katıyor.

Programın oluşturduğu bu etkinin somut çıktıları da dikkat çekici: 'Yatırımın Sosyal Dönüşü' (SROI) raporuna göre, Geleceğin Kadın Liderleri Programı'na yapılan her yatırım, 6 katlık bir toplumsal fayda olarak geri dönüyor.

GKL'nin oluşturduğu etki uluslararası alanda da karşılık buluyor. Program, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler bünyesinde New York'ta düzenlenen paralel etkinlikler kapsamında örnek proje olarak sunularak küresel ölçekte de ilham veren bir model olarak öne çıktı.

