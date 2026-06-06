DOĞADER öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte çevre örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve köylüler doğa katliamına karşı seslerini yükseltti.

Zemci Şahin: “Sağlıklı Yaşam İçin Doğayı Korumalıyız”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yaptığı konuşmada doğanın korunmasının CHP’nin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, “İnegöl cennet gibi bir yer. Bu güzellikleri rant uğruna yok etmeye izin vermemeliyiz. Sağlıklı yaşam için doğayı korumak zorundayız” dedi.

Köylülerden Çarpıcı Açıklamalar

Süpürtü köyünden Hatice Özbil Göksoy ise maden sahasının bölgeye vereceği zararlara dikkat çekti. Göksoy, “ÇED süreci 99,74 hektarlık ormanlık alanı kapsıyor. Şu anda 10,98 hektarlık alanda çalışmalar sürüyor, buna ek olarak 12,74 hektarlık yeni bir alanın daha madencilik faaliyetlerine açılması talep ediliyor. Bu kabul edilirse yaklaşık 127 bin metrekarelik ek orman alanı zarar görecek. Patlatmalar nedeniyle evlerimizde hasar oluştu, köy yolları bozuldu, su kaynaklarımız azaldı. Biz doğayı, suyu ve yaşam alanlarımızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Akademiden ve Çevre Örgütlerinden Destek

DOĞADER Başkanı Murat Demir, maden faaliyetlerinin doğaya vereceği zararlara dikkat çekerken, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ise madencilik faaliyetlerinin halkın yararına olmadığını, tamamen rant ve sömürüye dayalı olduğunu dile getirdi.