Özel tarihlerde yaşanan nikah yoğunluğu bu sene de 06.06.2026 tarihi için geçerli oluyor. Bağcılar'da evlilik tarihlerinin bu özel günde olmasını isteyenler Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'na akın etti. Evlilik tarihlerinin hem akılda kalıcı hem de özel olduğunu belirten gelin ve damatlara, nikahları sonrası Bağcılar Belediyesi tarafından hediyeler takdim edildi.

'Damat beyin unutmaması açısından mantıklı bir karar

Günün anlam ve önemi hakkında konuşan gelin Aslı Şanlı, 'Tarihteki uyumu beğendiğimiz için seçtik. Damat beyin unutmaması açısından mantıklı bir karar. Herkese mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir tarih, çok güzel şeyler getirsin bize' dedi.

Gelin İlayda Turgut ise bu tarihe karar verme süreçlerini anlatarak, 'Haziran ayına karar verdik. Haziran olunca da 2026 yılı, Haziran ayı da 6. ay. Bir bakalım 6'sı mı, 16'sı mı, 26'sı mı uygun olacak dedik. Şansımıza 6'sı da cumartesi gününe denk geliyordu. Biz de 06.06.2026 tarihini tercih ettik. Söylerken bile bir ahengi var. Mutluyuz, heyecanlıyız. 2027 çiftlerine de buradan sesleniyorum. İnşallah siz de benim gibi istediğiniz tarihi yakalayabilirsiniz' dedi.

'Özel anımızın özel kalması için bu tarihi seçtik'

Damat Kerem Kurnaz ise bu tarihi alabilmek için çok uğraştıklarını belirterek, 'Bu tarihi alabilmek için Aralık ayında başvurduk. 3-4 tane evlendirme dairesine başvurduk, hiçbir yerde yoktu. Sonunda burada bulduk. Özel anımızın özel kalması için bu tarihi seçtik. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah hayırlısı olur. 06.06.2026 bize nasip oldu' dedi.

'Yaklaşık 60 tane nikahımız var'

Nikah yoğunluğu hakkında konuşan nikah memuru Halil İbrahim Albayrak, 'Zamane gençlerimiz, günümüzün gençleri böyle özel tarihlere özen gösteriyor. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak 06.06.2026 tarihini bu gençlerimize ayırdık. Sabah 10.30'da başladık nikah kıymaya, gece 22.30'a kadar da nikah işlemlerimiz devam edecek. Hiçbir gencimizi geri göndermedik. Yaklaşık 60 tane nikahımız var bugün. Bu gençlerimize bu özel günde katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Bu yoğunluk, tarihin özel olması nedeniyle oluştu. Hem misafirlerimiz hem de çiftlerimiz açısından oldukça yoğun bir talep vardı ve bu talebin tamamını belediye olarak karşıladık' dedi.