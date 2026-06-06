

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat bey caddesi üzerinde seyir halinde olan Melek K.(40) yönetimindeki 16 BU 428 plakalı otomobil ile Adem D.(28) yönetimindeki 16 CAY 527 plakalı motosiklet Göçmen Cami önünde çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ