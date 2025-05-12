Gluten hassasiyeti (intoleransı), vücudun buğday ve belirli bazı tahıllarda bulunan gluten proteinlerini sindirememesi anlamına gelir. Gluten duyarlılığı (ya da gluten intoleransı) glutene karşı hafif bir hassasiyetten ağır çölyak hastalığına kadar farklı formlara bürünebilir.

Amerikan Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Kurumu’na göre her 133 Amerikalıdan biri çölyak hastasıdır. Çölyak hastalığı, gluten tüketimi ile tetiklenen ve ince bağırsakların zarar görmesiyle seyreden ciddi bir otoimmün hastalıktır.

Glutenli malzemeler içeren yiyecekler:

Makarna

Ekmek

Kraker

Soslar ve baharat karışımları

Gluten İçeren Gıdalar

Buğday modern insanın en çok tükettiği gıdalardan biridir ve gluten duyarlılığı olanların baş düşmanıdır.

Gluten hastalığı olanların saf buğdayın dışında aşağıdaki buğday ürünlerini de tüketmekten kaçınması gerekir. Gluten içerenyiyecekler:

Buğday nişastası

Buğday kepeği

Buğday tohumu

Kuskus

Bulgur

Durum buğdayı

Kızıl buğday

Gernik buğdayı

İrmik

Kavılca buğdayı

Gliadin

Tam buğday unu

Kamut

Matza

Kavuzlu buğday

Glutenli gıdalar listesi buğday ürünleriyle sınırlı değildir. Gluten duyarlılığı olanlar aşağıdakilerden de uzak durmalıdır:

Arpa

Yulaf (aslında yulaf gluten içermez ama glutenli tahıllar işleyen tesislerde işlenip paketlendiği için yulaf ürünlerine gluten bulaşmış olabilir.)

Çavdar

Tritikale

Gluten aşağıdaki gıdalarda da malzeme olarak bulunabilir:

Arpa maltı

Tavuk suyu

Malt sirkesi

Bazı salata sosları

Sebzeli burgerler

Soya sosu

Sos ve baharatlar

Soba eriştesi

Lezzetlendirici ve çeşniler

Glutensiz Ürünler

Bu liste ilk bakışta gözünüzü korkutabilir, ama glutensiz diyet sırasında bunların yerine tüketebileceğiniz birçok gıda vardır. Glutensiz yiyecekler:

Sebze ve meyveler

Fasulye çeşitleri

Tohumlar

Bakliyat

Sert kabuklu yemişler

Patates çeşitleri

Yumurta

Süt ürünleri

Yağlar ve sirkeler

Mısır

Pirinç

Balık

Deniz ürünleri

Tavuk

Et

sayılabilir.

Birçok tahıl da gluten içermez:

Amarant (horozibiği)

Ararot

Karabuğday

Manyok

Akdarı

Kinoa

Pirinç

Süpürge darısı

Soya fasülyesi

Tapyoka

Glutensiz beslenme başlangıçta korkutucu olabilir. Ama birçok insan bu diyetin avantajlarının dezavantajlarına ağır bastığını düşünmektedir. Yapmanız gereken ilk şey mutfağınızdaki gluten içeren besinleri glutensiz gıdalarla değiştirmektir. Örneğin glutensiz ekmek, makarna, kraker ve kahvaltılık gevrekleri deneyebilirsiniz. Hamur işlerinizde gluten içermeyen tahıl ve baklagillerden elde edilen unları kullanabilirsiniz. Bunlar arasında:

Karabuğday

Mısır

Akdarı

Pirinç

Süpürge darısı

Kinoa

Nohut sayılabilir.



Hamur işi yaparken gluten yerine ksantan sakızı veya siyam baklası sakızı kullanmaya ihtiyacınız olacaktır. İşlenmemiş, taze gıdalar tüketmeyi ihmal etmeyin.

Dışarıda yemek yerken

Gluten duyarlılığınız varsa dışarıda, bir restoranda yemek seçmek biraz zor olabilir, ama gulutensiz diyet yapmanız bir daha dışarıda yemek yiyemeyeceğiniz anlamına de gelmez. glüten yemekten kaçınmanın yolu, dışarıda da evde yediğiniz gıdaları seçmektir. Örneğin buharda pişirilmiş sebzeyle servis edilen ızgara etleri tercih edebilirsiniz.

Restoranlarda yemekten kaçınmanız gereken yemekler arasında bazı soslar, kızartmalar ya da glutenli gıdaların kızartıldığı tavalarda kızartılan yiyeceklerdir.

Çölyak hastalarının dışarıda yemek yerken daha da dikkatli olması gerekir. Restoran yetkilileri ile önceden görüşülmeli gluten içerevilecek herhangi bir gıdanın masaya gelmemesi sağlanmalıdır. Gluten duyarlılığı olanların fast-food restoranları, büfeler, salata barları ve fırınlar gibi yerlerden uzak durması gerekir. Diğer yandan vejetaryen yemekler satan restoranlar gibi işletmeler glutensiz diyet için en uygun yerlerdir. Ayrıca bazı restoranlar da glutensiz diyet için uygun yemekler satarlar ama restoranı önceden arayarak bu yemeklerin tamamen glutesiz olduğunu teyit etmek en iyisidir.

Gluten Alerjisi Olanlara Tavsiyeler

Çölyak hastasıysanız, sağlığınız için gluten tüketmemeniz gerekir. Glutensiz diyet çok zorlayıcı görünebilir ama zamanla ve emekle alışkanlık haline getirilebilir. Eğer buna imkanınız varsa, glutensiz diyete adım adım geçmek en iyisidir, böylece alışmanız daha kolay olacaktır. Örneğin günün bir öğününde tamamen glutensiz yiyecekler tüketerek başlayabilirsiniz. Daha sonra glutensiz öğünlerinizin sayısını arttırabilirsiniz. Ayrıca gultensiz yiyecekler üzerine uzmanlaşmış ya da bunları satan marketlerden alışveriş edebilir, restoranlarda yemek yiyebilirsiniz.

Tüm yiyeceklerinizi kendiniz hazırlamanız, yediğiniz yiyeceklerin glutensiz olduğundan emin olmanın en kolay yoludur. Bu diyetle ilgili merak ettiğiniz konuları mutlaka bir diyetisyen ya da doktorla görüşün.