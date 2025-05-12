Fibromiyalji ve Acı

Fibromiyalji (FM), kas-iskelet sistemi ağrılarına, yorgunluğa ve bölgesel hassasiyete neden olan bir durumdur. FM’in nedeni bilinmemektedir, ancak genetik bir rol oynayabilir. Belirtiler sonradan gelişebilir:

Psikolojik stres

Fiziksel travma

Yaralanma

Bir hastalık

Diğer belirtiler arasında depresyon, zayıf konsantrasyon ve baş ağrısı olabilir.

Ağrı, yorgunluk ve diğer belirtileri tedavi etmek çok önemlidir. Neyse ki, FM belirtilerini hafifletmek, yönetmek ve yaşam kalitenizi iyileştirmek için çeşitli seçenekler mevcuttur.

Fibromiyalji Ağrılarına Ne İyi Gelir?

FM ağrıları günlük aktivitelere müdahale edebilecek kadar ciddi veya küçük olabilir. Neyse ki, tedavi ağrıyı yönetmeye yardımcı olabilir.

1. Ağrı Kesiciler

İlaç kullanımı, FM ağrısını azaltmak için bir seçenektir. Doktorunuz aspirin, ibuprofen ve naproksen sodyum gibi reçetesiz (OTC) ağrı kesiciler önerebilir. Bu ilaçlar şunlara yardımcı olabilir:

İnflamasyonu azaltmak

Kas ağrılarını en aza indirmek

Uyku kalitesini arttırmak

2. Antidepresanlar

Bunlar acıyı ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir. FM için antidepresan kullanmanın olası yan etkilerini doktorunuzla görüşün. Bazı insanlar için, antidepresanlar mide bulantısı, kilo alımı ve cinsel istek kaybı gibi çeşitli kötü yan etkilere neden olabilir.

3. Antikonvulsanlar

Bu nöbet ilaçları ağrının azalmasına da yardımcı olabilir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, FM tedavisi için ilk nöbet önleyici ilaç olan pregabalini (Lyrica) onayladı. Sinir ağrısını azaltan Gabapentin önerilebilir. Ancak bu ilaçlar aşağıdakileri de içeren olası yan etkileri ile birlikte gelir:

Baş dönmesi

Kilo almak

Şişme

Ağız kuruluğu

4. Yoga

Araştırmalar, yoga derslerine katılan FM’li kişilerin ruh halini iyileştirdiğini ve daha az acı ve yorgunluk yaşadığını göstermiştir. Bu sınıflar şunları içeriyor:

Yumuşak hareketler

Meditasyon

Nefes egzersizleri

Grup tartışmaları

Yoga dersi almaya çalışın. Uygulama kas gücünü arttırır, meditasyon yapar ve gevşeme tekniklerini öğretir. Sadece eğitmene durumunuz hakkında bilgi verdiğinizden emin olun, böylece duruşları sizin için gerektiği gibi ayarlayabilirler.

5. Akupunktur

Akupunkturu ağrı kesici olarak denemek isteyebilirsiniz. Cilde iğneler batırarak şunları sağlamayı içerir:

Doğal kendini iyileştirmeyi teşvik eder.

Kan akışında değişiklik sağlar.

Beyninizdeki nörotransmitter seviyelerini değiştirir.

Kronik ağrı gibi çeşitli sağlık koşullarını tedavi eder.

Rehabilitasyon Tıbbı Dergisinde yapılan bir araştırma, akupunktur alan FM’li kişilerin, yapmayanlara kıyasla en az iki yıl boyunca ağrı azalması yaşadıklarını tespit etti. İğneleri tolere edemeyenler için akupressür bir seçenek olabilir.

Akupunktur riskleri arasında ağrı, küçük kanama ve tedaviden sonra morarma vardır. Akupunktu uzmanınızın, sterilize edilmemiş iğnelerden kaynaklanan enfeksiyon riskini azaltmak için lisanslı olduğundan emin olun.

6. Fiziksel Terapi

Fiziksel terapi teknikleri hareket alanınızı iyileştirmeyi ve kasları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu aynı zamanda FM ağrısını azaltmaya da yardımcı olabilir. Terapistiniz, spesifik belirtileri yönetmenize yardımcı olacak bir program hazırlayacaktır. Ayrıca, yorgunluk ve acıları kendi başınıza yönetmenize yardımcı olmak için FM eğitimi de dahil olmak üzere kişisel bakım tekniklerini öğretebilirler. Araştırmalar ağrı yönetimi eğitiminin egzersiz sırasında performans artışına yol açabileceğini göstermektedir.

Yorgunluk yaygın bir fibromiyalji belirtisidir. Gece boyunca uyumuş olsanız bile sabahları yorgun uyanabilirsiniz. Basit günlük aktiviteler yorucu olabilir. FM yorgunluğunu tedavi etmek için seçenekler şunlardır:

7. D Vitamini

FM’li insanlar genellikle düşük D vitamini seviyelerine sahiptir. 2013’te yapılan bir araştırmada, FM’li kişilerin D vitamini takviyesi alırken fiziksel olarak daha iyi hissettiklerini ve daha az yorgunluk yaşadıklarını gösterdi. D vitamini takviyesi almadan önce doktorunuzla konuşun, çünkü D vitamini fazlalığı da toksik olabilir.

8.Egzersiz

Egzersiz yapmak aynı zamanda yorgunlukla mücadele etmenin ve enerji seviyenizi yükseltmenin etkili bir yoludur. Egzersiz, beynin endorfin üretimini arttırır, uykuyu iyileştirir ve depresyonu azaltır. FM’li insanlar için önerilen aktiviteler yürüyüş, bisiklet ve yüzmeyi içerir. Bazıları için, yaygın ağrıyla başlamak zordur. Yavaştan başlayın ve yavaşça arttırın. Bu makale denemeyi düşünecek seçenekler sunsa da, kontrollü çalışmalarda fayda göstermeye devam eden tek çözüm eğersizdir.

Fibromiyalji Bitkisel ve İlaçsız Tedavi Seçenekleri

FM belirtilerini hafifletmek için alternatif tedaviler ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler hakkında doktorunuzla konuşun.

Tıbbi Kenevir

Tıbbi esrar fibromiyalji belirtilerini hafifletebilir. Bir çalışmada, tıbbi esrar alan FM’li insanlarda şunlar gerçekleşti:

Ağrı ve sertliğin azalması

Artan rahatlama

Uykululukta artış

İyi hissetme duyguları

Ruh sağlığının artması

FM için tıbbi esrarın yararları hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Yan etkileri odaklanmadan karar verme ve konsantrasyonu içerebilir ve uzun vadeli etkiler için daha fazla araştırma gerekir.

Biofeedback

Biofeedback (uygulamalı fizyopsikolojik geribildirim), vücut fonksiyonlarınızı nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmekler ilgilidir. Bu kas gerginliğini ve FM ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu teknikle ilişkili hiçbir yan etki yoktur, ancak bazı kişiler bir seanstan sonra bunalmış veya bitkin hissedebilir. Biofeedback için iyi bir aday olup olmadığınızı görmek için doktorunuzla konuşun.

Tai-Chi

Bu zihin-beden tekniği derin nefes alma, meditasyon ve kontrollü hareketleri içerir. Tai chi kas gücünü, dengesini ve dayanıklılığı arttırabilir. Çok yorucu değildir, ama aşırıya kaçarsanız, kas ağrıları ve burkulmalar olabilir.

Masaj Terapisi

Masajlar kaslarınızı gevşetebilir, hareket aralığını iyileştirebilir ve stres ile endişeyi azaltabilir. Terapistiniz çok fazla baskı uygularsa geçici morluklar, şişikler ve ağrı yaşayabilirsiniz.

Bilişsel Davranış Terapisi (CBT)

CBT’nin temeli, insanlara gerçekçi hedefler koymalarında yardımcı olmaktır. Hastalar, olumsuz düşünceleri yönetmek için işlevsiz düşünce kalıplarını tanımlamak ve teknikler geliştirmek için çalışır. CBT aracılığıyla öğrendiğiniz teknikler FM ağrınızı azaltmaya veya minimum seviyeye getirmenize yardımcı olabilir.