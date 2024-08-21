Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’daki metro sisteminin çeşitli arızalarla boğuştuğunu belirtti.

Gökçek’in iddialarına göre, Ankara metrolarındaki sıcak/soğuk üfleme sistemleri, yürüyen merdivenler ve bilet ödeme sistemleri sürekli arıza yapıyor. Ayrıca, metro geliş sürelerinin uzadığı ve yağmurlu havalarda metro istasyonlarının su bastığı da vurgulandı.

Melih Gökçek, bu durumlar nedeniyle Mansur Yavaş’ı eleştirerek, “Mansur Yavaş çapsızsın, beceremiyorsun” ifadelerini kullandı. Gökçek’in bu paylaşımı, sosyal medyada kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açtı.