Galatasaray, Alman ekibi Borussia Dortmund’da forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Gökdeniz Gürpüz’ü transfer etti. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Dortmund’a 220 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray’ın transferle ilgili internet sitesinden yaptığı "25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz’ün transferi konusunda Borussia Dortmund Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220 bin Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.