Gökhan Türkmen, An Epic Symphony projesi kapsamında Özgür Sevinç yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 16 Temmuz’da Antalya Aktüel Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Türkmen Antalya’nın ardından 20 Temmuz’da da İstanbul Dorock XL Venue’de sahne alacak. İki konserin biletleri de Biletinial’da satışa çıktı.

Events Across Turkey, ana projesi İstanbul Nıght Flight’ın onuncu sezonunda Türk müziğinin starlarını ağırlamayı sürdürüyor. Şarkıları ve sahnesiyle son dönemin adından en fazla söz ettiren isimlerinden biri olan Gökhan Türkmen, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi’nde dinleyenleriyle buluşacak.

Gökhan Türkmen, Night Flight Symphony Orchestra ile birlikte Antalya’da gerçekleştireceği farklı ve özel konserin ardından, 20 Temmuz’da İstanbul’da Dorock XL Venue’de bu sefer kendi ekibiyle sahne alacak. Türkmen’in Antalya ve İstanbul konserlerinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.