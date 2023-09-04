Eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, Evlilik yıl dönümlerini kutladığı paylaşımında Hatay'lılardan özür diledi. İşte ayrıntılar…

Deprem döneminde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada büyük etki yaratan eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Yıldönümlerini duygusal bir mesajla kutlayan Zan, Hatay’lılardan özür dileyerek şu sözlere değindi;

“Tüm Hatay’lılar ve halkımızdan özürdileyerek hiçbir şeyi sizden saklayıp gizlemeden affınıza sığınarak bu özel günümüzü sizlerle paylaşmak istedik. Biz birlikte çok fırtınalar atlattık. Çok yorulduk ve çok yıprandık. Yaşadığımız felaketin ardından, ailelerimizi alıp hadi burdan gidelim demeyip memleketimiz #hatay ‘a sahip çıkmak ve ses olmak adına aylarca birlikte baş koyduğumuz bu kutsal mücadelede büyük çaba gösterdiğin için, aynı evi, mutluluğu, hüznü,sevinci ve huzuru seninle paylaştığım için, hayat daha bir anlam kazanıyor, zorluklar daha kolay aşılıyor. Ötesi, berisi yok SENİ ÇOK SEVİYORUM ve ölene kadar çok seveceğim…” dedi.

Gökhan Zan kimdir?

Gökhan Zan (d. 7 Eylül 1981; Antakya), stoper mevkiinde görev yapan Türk futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Gökhan Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı. 2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tuttu. Dardanelspor'la ligde 80 kez forma giyip; 10 kez fileleri havalandırdı. 2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı. 2008-09 sezonu sonunda kulüp tarafından sözleşmesi yenilenmeyince Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray forması ile ilk golünü 2010-2011 sezonunda 2.yarıdaki Kayserispor maçında 2. dakikada kaydetmiştir. Galatasaray, 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Zan'ın biten sözleşmesini 3 yıl uzattı. Gökhan Zan bu imza karşılığında Galatasaray'dan 700 bin euro garanti para ve maç başına 20 bin euro almaktadır.

Millî takım kariyeri

Gökhan Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altı millî takımlarda görev aldı. Türkiye'yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden Zan, toplamda 42 kez millî formayı giyerken 1 gol kaydetti.

Seher Yaşa