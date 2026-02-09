Yüksekova ilçesinde gençlerin havacılık vizyonu güçlü bir işbirliğiyle gökyüzüne taşınıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün el ele verdiği projede, Türk Hava Kurumu’nun (THK) profesyonel dokunuşuyla bölgenin gençleri model uçaklarla geleceğin mühendisliğine ilk adımı attı. Bölgedeki gençlerin teknik kabiliyetlerini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen proje, adeta bir teknoloji seferberliğine dönüştü.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen "Model Uçak Başlangıç Eğitimi", Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu’nda seçilen 30 öğrenci ile 5 öğretmeni bir araya getirdi. THK Uçuş ve Model Uçak Eğitmeni Hasan Tur rehberliğinde yürütülen atölyelerde, öğrenciler sadece maket yapmayı değil, havacılığın temel yasalarını da öğrendi.

Projenin mimarlarından eğitmen Hasan Tur, Yüksekova’da yakılan bu meşalenin önemine dikkat çekerek, "DAKA ve müdürlüğümüzün sunduğu bu imkanlar, çocuklarımızın ufkunu açıyor. Kendi yaptıkları uçakların süzülüşünü izlerken gözlerindeki o parıltı her şeye değer. Eğitim sonunda verilecek uluslararası geçerliliğe sahip sertifika, bu çocukların profesyonel havacılık kariyerinin ilk resmi belgesi olacak" dedi.

Eğitime katılan öğrenciler, teorik derslerin sosyal faaliyetle birleşmesinin motivasyonlarını zirveye çıkardığını belirtti. "Kendi uçağımızı uçurduk" diyen gençlerin heyecanı, bölgedeki sosyal projelerin gücünü bir kez daha kanıtladı.