Bursaspor’un proje kulüplerinden biri olan 3. Lig takımı Nilüfer FK, kendisi adına çok önemli olan maçı kazanmasını bildi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 2. yarısında coşan Bursa temsilcisi 57. dakikada Mehmet Küçükdurmuş’un attığı golle 1-0 öne geçti.

70. dakikada Furkan Güneş’le farkı ikiye çıkan Nilüfer FK, 89. dakikada da Kubilay Köylü’nün golüyle skoru belirledi.

Maçı 3-0 kazanan Nilüfer FK, puanını 17’ye çıkarttı. Rakiplerinin puan kaybetmesi nedeniyle puan farkını 5’e düşüren Bursa ekibi ligde kalma umutlarını yeşertmiş oldu.

Bursa Nilüfer FK, haftaya İstanbul ekibi Galata’ya karşı puan savaşı verecek.