Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün CHP’den istifa ettiğini duyurmuş ve bu karar sonrası partililerden tepki almıştı. Özarslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine tehdit ve küfür içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti.

“ÖZEL’DEN TEHDİT VE İFTİRA MESAJLARI GELDİ”

En son 6 Ocak 2026 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Keçiören'in sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Mesut Özarslan, şunları söylemişti:

Bir belediye başkanının, özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır. Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 7 Şubat 2026 tarihi saat 23.59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik WhatsApp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir.

“İSTİFA EDİYORUM”

“Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?” diyerek tepki gösteren Özarslan “Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum” sözleri ile istifasını duyurmuştu.

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine tehdit mesajları atarak küfür ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bugün Özgür Özel hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

“GÜN GELİNCE SANA YAPIŞTIRIRIM”

Özgür Özel’e ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajlarının görüntüsünde ise şu ifadeler yer almıştı:

Onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu itiraf ediyorsun. O zaman sen layığını bulmuşsun. Ama gün gelince ben sana yapıştırırım. Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim. Alçak köpek. Seni doğuran ana senden utanır.