Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine, Ceren Ç. (32) isimli kadın, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ihbarda bulundu. Konu ile ilgili ifadesi alınan kadının; tehdit, mala zarar verme ve cinsel taciz başta olmak üzere toplam 28 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Ceren Ç.'nin ifadesinde beyan ettiği Avcılar Denizköşkler'deki bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 51 kilogram 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

1'i yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltında

Operasyon düzenlenen adreste ayrıca, çok sayıda suç kaydı bulunan Mehmet K.Ö. (23), Ahmet E.,(62), Mehmet A. (50) ile Moldova uyruklu Valentına Raıher (45) gözaltına alındı. Şahısların, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri sürerken, adreste ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekiplerce el konuldu. Öte yandan konuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.