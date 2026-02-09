Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, sürüş güvenliğini tehlikeye atan ve ön camda görüşü engelleyecek derecede koyu renk cam filmi bulunan araçlara yönelik denetim yaptı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda uygulama noktasında durdurulan hafif ticari bir aracın ön camında mevzuata aykırı koyu renk cam filmi bulunduğu tespit edildi. Görüşü engellediği ve sürüş güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen cam filmi, polis ekiplerinin de yardımıyla söküldü. Yetkililer, sürücüleri hem kendi can güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından mevzuata uygun olmayan cam filmlerinden kaçınmaları konusunda uyardı.