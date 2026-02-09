Kaza, geçtiğimiz gün Mardin'in Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki 47 AAV 059 plakalı tır ile 34 SB 6901 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukçu (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri memleketleri Bilecik'e gönderildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Melek Durmuş'n cenazesi bugün ikindin namazını müteakip Bilecik merkez İmam Hatip Tatbikat Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Pelitözü Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görev yapmış emekli Şube Müdürü Yılmaz Durmuş'un kızı da olan Melek Durmuş'un cenazesinde ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, çok sayıda il müdürü, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Gölpazarı'nda toprağa verildi

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ayşenur Kutukçu'nun cenazesi bugün Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Çarşı Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.