İnegöl’ün dünya pazarlarından aldığı payı artırma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Panama’yı kapsayan TAFEX çalışma ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen temaslar kapsamında önemli diplomatik görüşmeler, pazar araştırmaları ve yeni ticari iş birlikleri üzerine görüşmeler yapıldığını belirten Uğurdağ, İnegöl firmalarının uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıracak yeni showroom ve lojistik yatırımlarına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti.

ABD Pazarı İçin Lojistik ve Showroom Hamlesi

Çalışma ziyaretinin ilk durağı olan ABD’nin Florida eyaletinde hem diplomatik hem de ticari anlamda önemli temaslarda bulunulduğunu ifade eden İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“TAFEX projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz ABD temaslarımızda, öncelikle Miami Başkonsolosumuz Sayın Resul Şahinol’u makamında ziyaret ettik. Kendilerine TAFEX çatısı altında bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetler ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığımız stratejik projeler hakkında detaylı bilgiler aktardık, karşılıklı istişarelerde bulunduk. Ardından Türk üreticisinin ABD pazarındaki lojistik ve pazarlama gücünü artırmak adına Orlando bölgesine geçtik. Burada kurulması planlanan depo ve showroom alanları için olası lokasyonları yerinde inceleyerek hayata geçirilebilecek projeleri değerlendirdik. Ziyaretimiz süresince bölgenin önde gelen toptancı firmalarıyla bir araya gelerek, TAFEX’in ABD pazarındaki etkinliğini artıracak önemli ticari görüşmeler gerçekleştirdik.”

Panama’da 350 m²’lik TAFEX Showroom’u İçin İlk Adım

ABD programının ardından Latin Amerika’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Panama’ya geçtiklerini belirten Başkan Uğurdağ, bölgedeki Türk diplomatik temsilciliklerinin desteklerinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

“Panama programımız kapsamında Panama Büyükelçimiz Sayın Armağan İnci Ersoy ve Ticaret Ateşemiz Sayın Halise Büşra Ünsal Hür’ü ziyaret ettik. Panama’da aktif olarak yürüttüğümüz ticari faaliyetleri kendileriyle paylaşarak bölgedeki pazar dinamikleri üzerine oldukça verimli bir istişare gerçekleştirdik. Diplomatik temaslarımızın yanı sıra Panama’daki mevcut müşterimizle bir araya gelerek, Panama merkezli olmak üzere çevre ülkeleri de kapsayacak toptan depo ve bölgesel pazarlama faaliyetlerine yönelik projelerimizi netleştirdik. Bu doğrultuda, İnegöl firmalarının Latin Amerika pazarındaki vitrini olacak 350 m²’lik ilk TAFEX Showroom’u için sözlü anlaşmaya vardık. Bu yatırımın Güney ve Orta Amerika pazarına açılan önemli bir ticaret kapısı olacağına inanıyoruz.”

Makine, Gıda ve Tüm Sektörler İçin de Yeni Açılımlar

TAFEX yapılanmasının yalnızca mobilya sektörüne yönelik bir proje olmadığını vurgulayan Başkan Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün üretim gücüne sahip diğer sektörleri için de önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

“Özellikle makine ve gıda sektörlerimizin ABD ve Latin Amerika pazarlarında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz temaslarda bu sektörlere yönelik lojistik, pazarlama, distribütörlük ve showroom altyapıları üzerine de görüşmeler yaptık. TAFEX çatısı altında hedefimiz; İnegöl’de üretim yapan tüm sektörlerin uluslararası pazarlarda daha güçlü, sürdürülebilir ve doğrudan ticaret yapabilmesini sağlamaktır. Önümüzdeki süreçte farklı sektörlerden firmalarımızın da projeye dahil edilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Meksika’da Depo ve Yeni Showroom Yatırımları Planlanıyor

Konuşmasında TAFEX’in Latin Amerika’daki büyüme stratejisinin yalnızca Panama ile sınırlı kalmayacağını belirten Uğurdağ, Meksika pazarı için de planlamaların sürdüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

“Latin Amerika pazarındaki varlığımızı güçlendirmek adına bir diğer önemli adımımızı Meksika’da atıyoruz. Önümüzdeki aylarda Meksika’daki ilk TAFEX showroomumuz ve depomuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bölgedeki lojistik ve perakende ağımızı büyüterek 2027 yılı sonuna kadar ikinci showroom planlamamızı da hazırlamış durumdayız. TAFEX, Kuzey ve Latin Amerika’da kurduğu showroom ve depo ağıyla İnegöl firmalarının dünya pazarlarına daha hızlı ve rekabetçi şekilde ulaşmasına katkı sağlayacaktır.”

“İnegöl’ün Üretim Gücü Dünyaya Açılıyor”

Gerek ABD gerekse Panama temaslarının İnegöl’ün ihracat odaklı büyüme stratejisine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Uğurdağ, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“İnegöl iş dünyası olarak hedefimiz; yalnızca üretmek değil, ürettiğimiz katma değerli ürünleri dünyanın dört bir yanındaki nitelikli pazarlara doğrudan ulaştırmaktır. TAFEX projesi, bu vizyon doğrultusunda yalnızca mobilya sektörümüz için değil; makine, gıda ve diğer üretim alanlarımız için de önemli bir dış ticaret köprüsü haline gelmektedir. Amerika ve Latin Amerika’da attığımız bu adımlar, İnegöl’ün üretim kabiliyetini uluslararası ölçekte daha görünür ve daha rekabetçi hale taşıyacaktır. Bu vesileyle bizleri her iki ülkede de büyük bir misafirperverlikle ağırlayan büyükelçimize, başkonsolosumuza ve ticaret ateşemize şahsım ve İnegöl iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Şehrimizin ihracat potansiyelini artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”