Kongre son olarak 3 Haziran’a ertelenmişti. Yönetim tarafından alınan karar gereği 3 Haziran’da yapılacak olan kongrenin de ileri bir tarihe erteleneceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde İnegölspor yönetimi tarafından yapılan duyuruda 18 Mayıs’ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, 3 Haziran 2026 saat 20.00’ye ertelenmişti. Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılacağı açıklanan kongrenin yönetim tarafından yeniden erteleneceği öğrenildi.

Yeni kongre tarihinin İnegölspor yönetimi tarafından açıklanması bekleniyor.

Kongre öncesinde başkan adayı belirsizliği sürerken, henüz netleşmiş bir başkan adayının ortaya çıkmaması sorunlara neden oluyor. Üç genel kurul sürecinde de resmi bir adaylık açıklaması yapılmadı. Öte yandan mevcut başkan Kani Ademoğlu’nun göreve devam etmeme yönündeki kararında net olduğu öğrenildi.

