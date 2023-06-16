Gölcük Belediyesi ekipleri, Hatay’da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayarak ilaçlama ve saha temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren görev aldığı deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmaya devam ediyor. Hatay’da faaliyetlerini sürdüren ekipler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için su ve erzak dağıtımlarını sürdürüyor. Kapı kapı dolaşan ekipler, çadır, konteyner kent ve ikametlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırıyor. Depremzedelerin taleplerini de dinleyen ekipler, çocukları da unutmuyor.

Ekipler yardım faaliyetlerini yanı sıra Gölcük Belediyesi koordinasyonunda devam eden dezenfeksiyon, ilaçlama, larva mücadelesi ve saha temizliği çalışmalarını da aksatmıyor.