Gölcük Belediyesi tarafından uzun yıllardır sürdürülen şehirler arası servis hizmetinin kapsamı bu dönem daha da genişletildi. Geçmiş yıllarda Bursa ve İstanbul hatlarında öğrencilere sunulan ulaşım ağına, Sakarya, Düzce ve Hendek güzergahları da dahil edildi. Çevrim içi dijital sistem üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde alınan kayıtlarla yürütülen organizasyon kapsamında; Bursa hattında 1922, Düzce-Hendek hattında 1483, İstanbul hattında 823 ve Sakarya hattında 820 olmak üzere toplam 5 bin 48 öğrenciye kesintisiz ve güvenli ulaşım imkanı sunuldu.

Toplamda 238 büyük servis seferinin düzenlendiği ulaşım hamlesiyle, şehirler arası yolculuk yapan öğrencilerin ve ailelerinin bütçesine yaklaşık 2 milyon 526 bin lira doğrudan katkı sağlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatına destek olmaya devam edeceğiz' ifadesini kullandı.