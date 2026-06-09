İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentin sahil şeridindeki ilçelerinden Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Baskında M.E.A. adlı bir kişi şüpheli olarak gözaltına aldı. Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 60 bin sentetik ecza hap, 1 kilo 110 gram uyuşturucu madde, 14 şişe amonyak, 6 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 65 fişek, duman bombası ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Zanlı, polisteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA