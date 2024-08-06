Değirmendere’de yapımı tamamlanma aşamasına gelen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çevre düzenlemesi ve yeni kavşak yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Değirmendere’de yapımı tamamlanma aşamasına gelen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında Başkan Vekili Berna Abiş, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan eşlik etti. Yeni ve modern hastanenin bölge sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükakın, İl Sağlık Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda hastanenin açılışı öncesinde çevre düzenlemesi yapılması ve eksiklerin giderilmesi talimatını verdi. Öte yandan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak, trafik düzeni ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla büyükşehir tarafından yeni dönel kavşak yapılıyor. Hastanenin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte bölgede artacak trafik yükünü karşılaması, hastaneye giriş ve çıkışların düzenli yapılabilmesi, güvenli trafik akışının sağlanması için yapılan yeni kavşak sayesinde Bahriye Üçok ile Amiral Kemal Kayacan caddelerinin kesişim noktasında araç trafiği düzenli hale getiriliyor. Kavşak düzenlemesi kapsamında asfaltlama yapıldı. Taş duvar imalatları tamamlanan kavşakta, asfalt serimi sonrasında yaya kaldırımı ve refüj çalışmaları yapılacak. Hastaneye araç giriş ve çıkışları düzenlenerek trafik düzenli hale getirilecek.