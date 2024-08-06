Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinin Bursa yönü çıkışında, hafta sonları ve İstanbul Deniz Otobüsünün (İDO) geliş saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı, mahalle sakinleri ve tatilciler tarafından tepki çekiyor.BURSA (İGFA) - Hafta sonları ve tatil günlerinde Güzelyalı’nın liman tarafında yaşanan trafik yoğunluğu, araç sürücülerinin dakikalarca yolda kalmasına neden oluyor. İDO seferlerinin geliş saatlerinde ise bu yoğunluk daha da artıyor. Güzelyalı’da yaşayan vatandaşlar ve günübirlikçiler, bu sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

GÜZELYALI’DAN BURSA’YA İKİ ÇIKIŞ YOLU VAR

Güzelyalı Mahalle sakinleri, trafiğin yoğun olduğu saatlerde günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Araçla İstanbul Deniz Otobüsünden inen ve Bursa’ya ulaşmak isteyen bir vatandaş, Herkes Duysun muhabirine görüşlerini paylaştı. Vatandaş, “Uzun süreler trafikte beklemek zorunda kalıyoruz. Alternatif güzergah yok. Bursa’ya iki çıkış yolu var. Biri İDO’nun çıkışındaki cadde, diğeri ise Güzelyalı’dan Mudanya tarafına doğru çıkış. Bu yollar yeterli değil, ya İDO’nun yeri değişmeli ya da alternatif yol yapılmalı.” şeklinde konuştu.