Gölcük Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatili kapsamında öğrenciler için tiyatro ve çocuk etkinlikleri düzenleyecek.

Edinilen bilgiye göre, 21-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlarda, 'Tiyatro Şenliği' ve 'Çocuk Şenliği' adı altında çeşitli aktiviteler yer alacak. Etkinlikler, 21 Ocak Çarşamba günü tiyatro gösterimleriyle başlayacak. Tiyatro oyunları; 21-22 Ocak'ta Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı, 27 Ocak'ta Değirmendere Kültür Merkezi ve 31 Ocak'ta Yazlık Kültür Merkezi'nde saat 15.00 ile 17.00 arasında sahnelenecek.

Program kapsamında 26-30 Ocak tarihleri arasında Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda oyun parkurları oluşturulacak. Saat 16.00 ile 21.00 arasında hizmet verecek alanda; şişme oyun grupları, nostaljik salıncaklar, langırt ve video booth etkinlikleri yer alacak. Etkinlik süresince 'Transformers' karakterleri de çocuklarla bir araya gelecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencileri moral depolamaları için etkinliklere davet etti.