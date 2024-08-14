Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri kapsamında yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen Play Voleybolu Turnuvası, yoğun istek üzerine 23-24-25 Ağustos tarihlerinde yeniden başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Yüzlerce sporcunun katılımıyla tamamlanan Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerine; spor tutkunlarının yoğun devam ediyor. Kum Futbolu, Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu ile Değirmendere sahilini spor coşkusu ile her yıl tıklım tıklım dolduran etkinliklerde bu yıl bir ilk yaşandı. Etkinliklerde Kum Futbolu Turnuvası’ndan sonra tamamlanan Plaj Voleybolu, spor tutkunlarının yoğun talebi üzerine 23-24-25 Ağustos tarihlerinde yeniden düzenlenecek.

YETENEKLER BİR KEZ DAHA KUMDA KONUŞTURULACAK

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu parkı karşısındaki spor tesislerinde düzenlenecek turnuvaya katılan takımlar, kum üzerinde yetenekleri bir kez daha sahneleyecek. Turnuva hakkında bilgi almak isteyenler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 0262 412 19 19 numaralı telefonu ile Değirmendere Zabıta İrtibat Bürosunun 0262 426 31 98 numaralı telefonlarından bilgi alabilecekler.

BAŞKAN SEZER GENÇLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Turnuvaya yoğun ilgi gösteren sporculara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Plaj Yaz spor etkinliklerimizi, spor tutkunu gençlerimizin yoğun talebi ile bu yıl ikinci kez düzenleyeceğiz. Tatillerini sporla dolu dolu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi bir kez daha plaj voleybolu turnuvamıza bekliyoruz. Şimdiden turnuvaya katılacak tüm gençlerimiz ve sporseverlere başarılar diliyorum” dedi.