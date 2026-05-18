Acar, çocukların hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Menderes Acar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İnegöl Akhisar Spor Kulübü olarak geleceğin sporcularını yetiştirmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yaz Futbol Okulumuz ile birlikte çocuklarımızın yaz dönemini hem verimli hem de sporla iç içe geçirmesini amaçlıyoruz. Alanında uzman antrenör kadromuzla birlikte çocuklarımıza sadece futbol eğitimi değil; disiplin, takım ruhu, dostluk ve fair play anlayışını da aşılamayı hedefliyoruz.

Yaş gruplarına uygun eğitim programlarımızla birlikte çocuklarımızın teknik ve taktik gelişimlerini destekleyeceğiz. Her çocuğun içinde bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Bizler de bu yetenekleri keşfetmek ve Türk futboluna yeni isimler kazandırmak için çalışıyoruz.

Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi Akhisar Spor Tesislerimize bekliyoruz. Hayalini kurdukları formaya kavuşmaları adına kapımız herkese açık. Geleceğin yıldızlarını sahaya çıkarmak için kayıtlarımız başlamıştır.”

Akhisar Spor Yaz Futbol Okulu kayıtlarının Akhisar Spor Tesisleri’nde devam ettiği öğrenildi.